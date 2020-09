Tabletten, Kapseln, Tinkturen

In 25 Ländern erhältlich

Die A. Vogel ist seit bestehen ein unanbhängiges Unternehmen. Die Aktienmehrheit ist im Besitz der Alfred-Vogel-Stiftung. Die Firma ist in der Schweiz eine der grössten Herstellerinnen von Phytotherapeutika und gesunden Ernährungsprodukten. Gegründet hatte Alfred Vogel die Firma unter dem Namen Bioforce. Seit dem 1. Januar heisst sie A. Vogel. Die Produkte der Schweizer sind in 25 Ländern erhältlich. Produziert werden die Heilmittel der Schweizer in Roggwil, wo auch der Sitz der Firma ist, im niederländischen Elburg sowie im französischen Colmar. In der Schweiz werden 590 Tonnen Frischpflanzentinkturen hergestellt, knapp 2,7 Millionen Produkte etwa als Tabletten und Kapseln und 3,3 Millionen Produkte in flüssiger Form abgefüllt. Die Mittel sind in der Schweiz in Apotheken und Drogerien, die Ernährungsprodukte, Nahrungsergänzungsmittel sowie Medizinprodukte auch in Reformhäusern und Supermärkten erhältlich.