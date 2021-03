Vertragsbruch? : Indien blockiert den Export von Impfstoff wegen Eigenbedarf

In Indien wurden 100 Millionen Corona-Impfdosen für ein internationales Verteilprogramm bestellt. Nun sperrt sich das Land dagegen, einen Grossteil davon auszuliefern.

In Indien werden grosse Mengen an Corona-Impfstoff hergestellt, darunter auch Dosen für das solidarische Impfprogramm Covax.

Bei der weltweiten Auslieferung der Corona-Impfstoffe kommt es wegen Exportbeschränkungen in Indien zu deutlichen Verzögerungen. Das solidarische Impfprogramm Covax der Vereinten Nationen (UN) rechnet damit, dass für März und April geplante Lieferungen nicht wie erwartet ankommen werden, wie eine Sprecherin der Impfinitiative Gavi in Genf am Donnerstag sagte. Durch das Programm erhielten schon Länder wie Somalia oder Palästina Impfstoffe.

Indien sollte grösster Lieferant sein

Für Eigenbedarf zurückgehalten

40 Millionen Dosen vorbeigeschleust

Nach Angaben der Regierung in Neu Delhi sind knapp 18 Millionen in Indien hergestellte Impfdosen an Covax geliefert worden. Weitere 40 Millionen Dosen seien ausserhalb des Programms zu niedrigen Preisen ins Ausland verkauft oder verschenkt worden. In dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land selbst seien 50 Millionen Impfdosen verabreicht worden.