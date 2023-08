Indien: Bei Burger King müssen die Gäste jetzt auf eine Zutat verzichten

Ein gebratenes Patty, eingeklemmt im Sesambrötchen, verziert mit Gurkenscheiben, Zwiebelringen, Salat und Tomatenscheiben. So kennt man den wohl berühmtesten Hamburger von Burger King . In Indien fehlt seit Donnerstag eine dieser Zutaten.

Nach McDonald’s und Subway streicht auch Burger King in Indien die Tomate im Burger. «Auch Tomaten brauchen mal Urlaub!», war am Donnerstag auf einem Schild in einer Filiale in der Hauptstadt Neu Delhi zu lesen.