Coronavirus : Indien lanciert die grösste Impfkampagne der Welt

1,4 Milliarden Menschen leben in Indien. Am Samstag begann die Regierung die wohl grösste Impfkampagne gegen das Coronavirus weltweit. Dies, obwohl Gesundheitsexperten den indischen Impfstoff für bedenklich halten.

Corbis via Getty Images

Zunächst sind Risikopersonen und Gesundheits-Mitarbeitende an der Reihe.

Indien hat mit der weltweit wohl grössten Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen. In dem Land wurde am Samstag damit angefangen, Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu impfen. Die örtlichen Behörden wollen insgesamt 300 Millionen Menschen impfen, was etwa der Bevölkerung der USA entspricht. Unter ihnen sind 30 Millionen Angestellte des Gesundheitswesens. Die 270 Millionen weiteren Impfkandidaten unter den knapp 1,4 Milliarden Einwohnern sind entweder über 50 oder sind wegen Vorerkrankungen anfällig für eine schwere Covid-19-Erkrankung.