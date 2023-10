Indien: Leiche von Schweizerin bei Schule in Dehli gefunden

1 / 5 In Delhi haben Passanten an einer Strasse die Leiche einer Frau gefunden. Ihr Mörder soll den Körper zuvor in diesem Auto versteckt haben. Screenshot/ANI Der Fund wurde im Stadtteil Tilak Nagar gemacht. Screenshot/Google Maps Laut der lokalen Polizei handelt es sich beim Opfer um eine Schweizer Staatsbürgerin aus Zürich. (Symbolbild) IMAGO/Hindustan Times

Darum gehts In Delhi ist die Leiche einer etwa 30-Jährigen gefunden worden.

Bei der Frau handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Schweizerin aus Zürich.

Die Hände und Füsse der Leiche waren mit Metallketten gefesselt gewesen.

Am Freitag entdeckten Passanten in der indischen Hauptstadt Delhi die Leiche einer Frau, bei der es sich um eine Schweizerin handeln soll. Der Körper wurde in der Nähe einer Schule gefunden, Hände und Beine waren demnach mit Metallketten gefesselt. Die Passanten alarmierten sofort die Polizei, die daraufhin mit einem forensischen Team rasch an den Tatort ausrückte, wie das indische Newsportal ANI schreibt.

Verdächtiger wird bereits verhört

Nach Angaben der Polizei von West-Delhi handelt es sich bei dem Opfer um eine Schweizer Staatsbürgerin aus Zürich, die um die 30 Jahre alt sein soll. Ihre Leiche sei zum Zeitpunkt des Fundes halb mit einem Abfallsack bedeckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei eine Person festnehmen. Das Verhör des Verdächtigen Gurpreet Singh läuft derzeit.

Der Mann soll die Frau in der Schweiz kennen gelernt haben, wo die beiden offenbar Freunde wurden. Gurpreet sei demnach mehrmals in die Schweiz gereist, habe aber zuletzt den Verdacht gehegt, dass die junge Frau eine Beziehung mit einem anderen Mann haben könnte. Daraufhin habe er sie gebeten, ihn in Indien zu besuchen.

Leiche zunächst in Auto versteckt

Die Frau landete am 11. Oktober in Indien – fünf Tage später führte Gurpreet sie in einen Raum, fesselte ihre Arme und Beine und tötete die junge Frau dann, wie Polizeiquellen gegenüber NDTV berichten.

Zunächst habe er sie in einem Auto verstaut, die Leiche aber an einer Strasse deponiert, als der Verwesungsgeruch stärker wurde. Anhand von Überwachungskameras kam die Polizei Gurpreet dann auf die Schliche: Bei ihm zu Hause wurde auch das Auto gefunden, in dem die Leiche der Frau zeitweise versteckt war.

Wie Valentin Clivaz, stellvertretender Chef Medien beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten, gegenüber 20 Minuten bestätigt, habe man Kenntnis vom erwähnten Fall. Die Schweizer Botschaft in Indien stehe in Kontakt mit den zuständigen lokalen Behörden. Abklärungen sind im Gange. Ob es sich beim Todesopfer um eine Schweizer Staatsbürgerin handelt, kann das EDA derzeit noch nicht bestätigen.

Aktivistin fordert detaillierte Aufklärung

Als Reaktion auf den mutmasslichen Femizid hat Swati Maliwal, die Leiterin der Delhi Commission for Women, ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht und die Polizei um eine Stellungnahme zum Fall gebeten hat. Auf X (ehemals Twitter) teilte sie ihre Besorgnis mit: «Ein zutiefst erschütternder Fall ist ans Licht gekommen, bei dem der leblose Körper einer jungen Frau in der Nähe einer Schule in der Gegend von Tilak Nagar mit gefesselten Gliedmassen entdeckt wurde. Wir haben eine Mitteilung an die Polizei verschickt und warten auf ihre Stellungnahme», so Maliwal.