110 Millionen Dosen : Indien stoppt Impfstoffexport wegen Eigenbedarf bis Ende 2021

Das Serum Institute of India sollte Dosen für das Covax-Programm herstellen, das ärmere Länder beliefert. Nun könnte es Ende Jahr werden, bis Indien Exporte wieder zulässt.

Ein wichtiger indischer Produzent von Corona-Impfstoff hat angedeutet, dass die geplante Belieferung ärmerer Länder noch monatelang ausgesetzt bleibt. Das Serum Institute of India (SII) gab am Dienstag bekannt, dass Exporte angesichts der massiven Corona-Welle im eigenen Land hoffentlich «bis Ende dieses Jahres» wieder anlaufen können.

Die globale Impfallianz Gavi, die das Covax-Projekt managt, stehe in engem Kontakt mit SII und mit der Regierung in Neu Delhi, sagte ein Gavi-Sprecher am Dienstagabend in Genf. Man hoffe weiterhin, «dass Lieferungen in reduzierter Form im dritten Quartal fortgesetzt werden könnten.»