Indien: Tote Schweizerin (36) soll Mörder online kennengelernt haben

Ein Inder soll eine Zürcherin bei ihrem Besuch in Delhi erwürgt haben. Zuvor kaufte er unter falschen Angaben ein altes Auto, in dem er die Leiche zeitweise aufbewahrte.

1 / 6 Nach dem Fund einer Leiche in Delhi, bei der es sich laut der Polizei um eine Schweizerin handelt, gibt es neue Erkenntnisse zum Tathergang. (Symbolbild) imago images/Hindustan Times So lernte der mutmassliche Mörder Gurpreet Singh, der kurz nach dem Fund verhaftet worden war, das Opfer offenbar in der Schweiz auf einer Livevideo-Plattform kennen. Am 11. Oktober reiste sie nach Indien, um den 30-Jährigen zu besuchen. (Symbolbild) IMAGO/Hindustan Times Singh machte ihr dann einen Heiratsantrag, den sie ablehnte. Daraufhin setzte er sie in einen nur Tage zuvor gekauften Gebrauchtwagen, um ihr eine «grosse Überraschung» zu zeigen. Delhi Police

Darum gehts Am Freitag fanden Passanten in Delhi die Leiche einer jungen Frau, bei der es sich laut der indischen Polizei um eine Schweizerin handelt.

Jetzt ist klar: Gurpreet Singh dürfte seine Tat geplant haben, kaufte einige Tage zuvor sogar extra ein Auto.

Die Schweizerin war offenbar zu Besuch beim Inder und soll vor ihrem Tod seinen Heiratsantrag abgelehnt haben.

Am Freitag machten Passanten in Delhi eine schreckliche Entdeckung, als sie am Strassenrand in der Millionenstadt eine Leiche fanden. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zum gewaltsamen Tod der Frau, bei der es sich laut der «Times of India» um eine Schweizerin Mitte 30 handelt.

Opfer und Täter lernten sich in der Schweiz kennen

Schon kurz nach dem Fund der Leiche, deren Arme und Füsse mit Eisenketten gefesselt waren, verhaftete die Polizei von Delhi den 30-jährigen Gurpreet Singh. Die Schweizerin soll den Mann ab dem 11. Oktober in Delhi besucht haben. Im Jahre 2021 sollen sich die beiden demnach auf der Livevideo-Plattform Omegle kennen gelernt haben, als sich Singh anlässlich eines Verwandten-Besuchs in der Schweiz aufgehalten habe.

Während des Verhörs gab der mutmassliche Mörder an, dass er eine langfristige Beziehung mit der Schweizerin wollte, diese aber nicht dazu bereit war. Nachdem sie einen Heiratsantrag von ihm abgelehnt hatte, soll er die brutale Tat geplant haben. Im Zuge seines Verhörs änderte er Teile seiner Aussage wiederholt.

Verdächtiger bereitete Mord Tage zuvor vor

Wie die Ermittlungen zeigen, kaufte Singh den Gebrauchtwagen am 8. Oktober, also drei Tage vor der Ankunft der Schweizerin, unter Angabe einer falschen Telefonnummer und einer falschen Identitätskarte, die er Tage zuvor einer Sexarbeiterin geklaut haben soll.

Nach ihrer Ankunft in Indien habe er der Frau, die laut lokalen Medien aus dem Kanton Zürich kommt, eine «grosse Überraschung» versprochen und ihr die Arme und Beine mit Metallketten gefesselt. Anschliessend fuhr er zunächst eine Weile mit dem weissen Auto umher, bevor er sie an einem abgelegenen Ort erwürgte.

Bevor die Leiche am Strassenrand deponiert wurde, liess Singh sie mindestens 24 Stunden in dem Auto der Marke Santro zurück. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte er einen penetranten Verwesungsgeruch und fuhr mit dem Auto in eine andere Gegend. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen laut der Polizei, wie der 30-Jährige mit dem Auto wenig später nahe an den Strassenrand fuhr und die Leiche, halb in einen Abfallsack eingehüllt, aus dem Auto stiess.

Identifikation des Opfers gestaltet sich schwierig

Die Polizei hat die Schweizer Botschaft über den Mordfall informiert, damit die Familie des Opfers benachrichtigt wird und sie nach Indien kommt, um die Leiche zu identifizieren. «Wir werden einen DNA-Test durchführen müssen, um ihre Identität zu bestätigen, da Singh die einzige Person ist, die sie bisher identifizieren konnte», sagte ein Polizist gegenüber der «Hindustan Times». Der mutmassliche Mörder identifizierte die Frau während des Verhörs als Schweizerin.

Wie Valentin Clivaz, stellvertretender Chef Medien beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten, gegenüber 20 Minuten bestätigt, habe man Kenntnis vom erwähnten Fall. Die Schweizer Botschaft in Indien stehe in Kontakt mit den zuständigen lokalen Behörden. Abklärungen sind im Gange. Ob es sich beim Todesopfer um eine Schweizer Staatsbürgerin handelt, kann das EDA auch am Sonntag noch nicht bestätigen.