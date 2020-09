Rekordanstieg : Indien zählt über 96’000 Corona- Neuinfektionen an einem Tag

Über 96’000 Infektionen mit dem Coronavirus wurden in Indien an einem Tag verzeichnet. Im südasiatischen Land sind bereits mehr als 76’000 Personen am Virus gestorben.

1 / 8 Indien hat besonders stark mit dem Coronavirus zu kämpfen. KEYSTONE In Indien wurden bereits 4,5 Millionen Personen mit Corona infiziert. KEYSTONE Seit Beginn der Pandemie sind bereits mehr als 76’000 Personen gestorben. KEYSTONE

Indien verzeichnet mit 96’551 neuen Coronavirus-Fällen innert 24 Stunden einen weiteren Rekordanstieg. Damit legte die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen auf 4,5 Millionen zu, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 1209 auf 76’271.

In keinem anderen Land der Welt steigen die Infektionszahlen schneller als in Indien, das nach den USA die meisten Fälle aufweist. Die Zahl der Todesfälle in Indien ist zwar vergleichsweise niedrig, aber seit zehn Tagen wurden immer mehr als tausend Tote gemeldet.