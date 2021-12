13 Todesopfer : Indiens Militärchef und seine Frau sterben bei Absturz von Militär-Heli

Am Mittwoch stürzte ein indischer Militärhelikopter im Bundesstaat Tamil Nadu ab – insgesamt 13 Menschen starben. An Bord waren auch der höchste Armeechef Bipin Rawat (63) und seine Frau.

Der Helikopter stürzte in der Nähe von Coonoor im Bundesstaat Tamil Nadu ab.

Der indische Armeechef Bipin Rawat kam am Mittwoch bei einem Helikopterabsturz ums Leben.

Bei einem Helikopterabsturz sind am Mittwoch in Indien Militärchef Bipin Rawat und zwölf weitere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern war auch die Ehefrau des Generals Madhulika Raje Singh, wie die indische Luftwaffe mitteilte. Die beiden hinterlassen zwei Töchter. Ein Offizier der Luftwaffe überlebte als einziger der Insassen und Insassinnen das Unglück und wurde zur Behandlung in ein Militärkrankenhaus gebracht.