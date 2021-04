BAG bestätigt - Indische Coronavirus-Variante erstmals in der Schweiz nachgewiesen

Das Virus wurde von einem Passagier via einen Transitflughafen eingeschleppt.

Das BAG bestätigt: Die indische Coronavirus-Virus-Variante ist in der Schweiz angekommen.

Die indische Coronavirus-Variante ist in der Schweiz. Das schreibt das BAG auf Twitter:

Demnach sei das Virus von einem Passagier über einen Transitflughafen eingeschleppt worden, schreibt das BAG. Zurzeit ist noch unklar, über welchen Reiseweg das Virus in die Schweiz kam. Auch ist unklar, in welchem Kanton der infizierte Passagier sich aufhält. Das BAG berät nun darüber, Indien auf die Risikoliste zu setzen. Noch am Mittwoch begründete Alain Berset den Entscheid, Indien nicht auf die Risikoliste zu setzen, damit, dass zurzeit ohnehin keine Direktflüge zwischen der Schweiz und Indien stattfinden.