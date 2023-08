MH370: Seepocken sollen Aufschluss über Absturzort geben

Ein Jahr nach dem Absturz wurden Flugzeugtrümmer auf der Insel La Réunion vor der afrikanischen Küste angeschwemmt. Als Herbert Bilder von diesen sah, wurde er inspiriert. «Die Flügelklappe war mit Seepocken bedeckt, und als ich das sah, begann ich sofort, E-Mails an die Ermittler zu schicken. Ich wusste, dass die Geochemie ihrer Schalen Hinweise auf den Absturzort liefern könnte», sagt er gegenüber der American Association for the Advancement of Science.