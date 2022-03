Im vierten Jahr des Medizinstudiums : Indischer Student (22) stirbt in Charkiw, als er Bunker zum Essenholen verlässt

Die russischen Artillerieangriffe auf Charkiw haben einem indischen Studenten das Leben gekostet: Naveen Gyanagoudar kam ums Leben, als er eine sichere Unterkunft verliess, um etwas zu essen zu besorgen.

«Er rief mich um acht Uhr morgens an und bat mich, ihm Geld zu schicken, damit er für uns etwas zu essen besorgen konnte», so der junge Inder Srikanth Chennagowda gegenüber BBC Hindi. Er sprach dabei aus einem Bunker, in dem er und sein Freund Naveen Gyanagoudar Schutz vor den russischen Angriffen gefunden hatten. Die beiden studierten im vierten Jahr Medizin in Charkiw. Naveen verliess den Bunker am Dienstagmorgen gleich nach der Ausgangssperre, um sich und seinen Freund in einem nahen Supermarkt mit Essen einzudecken, und meldete sich aus dem Laden, weil er mehr Geld brauchte. Dann hörte Chennagowda eine laute Explosion in der Nähe.