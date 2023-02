Bischofszell TG: Hanfanlage mit 12’500 Pflanzen ausgehoben

In Bischofszell TG wurde eine grosse Indoor-Hanfanlage entdeckt. Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hielten Anfang Dezember 2022 in Berg TG einen Lieferwagen mit einer Ladung von über 5000 Hanf-Setzlingen an. Daraufhin nahmen die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Thurgau Ermittlungen auf. Es bestand der dringende Verdacht, dass im Raum Bischofszell Marihuana angebaut wird.

«Schnelltests ergaben, dass es sich um Drogenhanf handelt», so die Polizei in einer Medienmitteilung. Im Rahmen der Aushebung wurden zwei Schweizer, ein 30-Jähriger und ein 28-Jähriger, sowie ein Niederländer (34) verhaftet. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft Thurgau hat gegen mehrere Beteiligte Strafverfahren eröffnet.