Schwarzer Rauch : Reifendepot in Mendrisio steht in Vollbrand

In Mendrisio TI ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist ein Reifendepot im Industriegebiet.

Ein Reifendepot im Industriegebiet von Mendrisio TI steht in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Tessin in einer Medienmitteilung schreibt. Das Feuer ist am Samstagabend um 22 Uhr ausgebrochen. Der Brand führte zu einer starken Rauchentwicklung, meldete Alertswiss. Zudem war der Verkehr um die Unglückstelle stark beeinträchtigt. Der Brand führte zu einem starken, unangenehmen Geruch, schreibt Alertswiss weiter.