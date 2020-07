Grossbrand in Laufen BL

«Es hat fünf Mal bumm gemacht»

In Laufen ist in einem Industriegebiet ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Wie mehrere Leser am frühen Freitagmorgen übereinstimmend berichten, brennt es in Laufen BL. Laut Alertswiss ist das Feuer in den Industriehallen ausgebrochen. Wie ein Leser-Reporter berichtet, ist das Feuer gegen 3 Uhr ausgebrochen. In den Hallen sollen sich Kleingewerbe eingemietet haben. Zudem soll es auch kleinere Lagerhallen zum mieten geben.