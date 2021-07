Mechanische Kraftübertragung : Industriekonzern ABB verkauft Sparte für 2,9 Milliarden Dollar

ABB verkauft die Sparte Mechanical Power Transmission an das US-Unternehmen RBC Bearings. Der Verkaufspreis beträgt 2,9 Milliarden US-Dollar.

Der Schweizer Industriekonzern ABB kommt bei seinem Umbau voran. Die Sparte Mechanical Power Transmission werde für 2,9 Milliarden Dollar in bar an das US-Unternehmen RBC Bearings verkauft, teilte der Konzern am Montag in Zürich mit. ABB-Chef Björn Rosengren hatte einen solchen Schritt jüngst in Aussicht gestellt.