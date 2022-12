Katar 2022: Gianni Infantino lobt WM nach TV-Boom

1 / 5 Gianni Infantino ist mit der WM zufrieden. AFP Die Vorrunde war laut dem Fifa-Präsidenten die beste aller Zeiten. Getty Images Weltweit schauten sich viele Fans die Spiele an. In Argentinien waren die Spiele von Messi und Co. echte Strassenfeger. IMAGO/Moritz Müller

Darum gehts Gemäss Gianni Infantino war die Vorrunde in Katar die «bisher beste WM-Vorrunde».

Die weltweiten TV-Quoten stützen Infantinos These.

Ausser in Deutschland war von TV-Boykott nicht viel zu spüren.

«Ich habe bisher alle Spiele gesehen und kann ganz klar und deutlich sagen, dass das die bisher beste Gruppenphase bei einer WM war», tönt Fifa-Präsident Gianni Infantino nach der Vorrunde euphorisch. Der 52-Jährige betont, die bisherigen Partien in Katar hätten eine «unglaublich hohe Qualität» gehabt.

«Auch das Publikum in den Stadien war einfach unglaublich», lobt der Schweizer und hält fest, dass im Schnitt 51’000 Zuschauende die Spiele vor Ort sahen. «Die Anzahl der Fernsehzuschauer bricht Rekorde», prahlte Infantino und hat damit nicht unrecht. Gemäss Angaben der Fifa sorgt die Wüsten-WM tatsächlich in vielen Ländern für grossartige Einschaltquoten.

Quotenfeger fast überall

Weltweit sahen über zwei Milliarden Zuschauer die Spiele am TV. In Südkorea, USA, Kanada und Argentinien gehen die Zahlen besonders durch die Decke. Die Partie von Messi und Co. gegen Mexiko verfolgten im Schnitt 8,48 Millionen Menschen (Marktanteil 81,3 Prozent). Auch in europäischen Ländern wie Spanien und Portugal sorgt die WM für Gassenfeger. Über 80 Prozent der portugiesischen Bevölkerung sahen bislang mindestens eine Minute des Turniers, während die Partien der «Furja Roja» in der Heimat den TV-Anstalten Marktanteile bis zu 65 Prozent bescherten.

Auch in der Schweiz lässt sich kein Katar-Boykott der Fernsehkonsumenten feststellen. Wie SRF kommunizierte, sahen bis zu 1,49 Millionen Personen (Marktanteil von 69 Prozent) aus der Deutschschweiz das Nati-Spiel gegen Portugal live auf SRF 2.

TV-Zahlen nur in Deutschland tief

Zusätzlich zu den hohen TV-Zahlen dokumentiert auch die rege Nutzung der Livestreams ein grosses Publikumsinteresse in der Schweiz. Der Nati-Sieg gegen Kamerun sorgte auf den Online-Kanälen von SRF mit total 980’000 Starts für einen neuen Rekord für einen einzelnen Livestream in der Geschichte von SRF Sport. Die Online-Plattform Zattoo verzeichnete bei den Schweizer Spielen zwischen 61’000 und 92’000 Nutzer, was bis zu 66 Prozent aller Schweizer Zattoo-Nutzer im selben Zeitraum entspricht.

Der von vielen ausgerufene WM-Boykott scheint einzig in Deutschland Wirkung gezeigt zu haben. Dort blieben die Zahlen klar unter jenen von früheren Turnieren. Das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Costa Rica sahen weniger Leute als den EM-Final der Frauen im vergangenen Sommer. Gleich wie für die tiefen Zahlen in Deutschland gilt aber auch für die Rekordquoten im Ausland, dass die unterschiedliche sportliche Attraktivität der Gegner, die von Turnier zu Turnier verschiedenen Anspiel- bzw. Ausstrahlungszeitpunkte (Wochentag und Uhrzeit) sowie das unterschiedliche Angebot an Konkurrenzsendungen Vergleiche zwischen den Spielen erschweren.

Schaust du die WM? Ja, ich bin ein grosser Fussball-Fan. Nicht mehr, seit die Nati draussen ist. Ich habe die WM von Anfang an boykottiert.