Fifa-Präsident Infantino zügelt nach Zug und spart Steuern

Im Sommer offiziell, aber unbemerkt in den Kanton Zug gezogen: Fifa-Präsident Gianni Infantino spart mit seinem Umzug Steuern. (24. November 2022))

Wo wohnt Gianni Infantino und wo zahlt er seine Steuern? Anfang des Jahres wurde publik, dass der Fifa-Präsident nach Katar, dem Austragungsort der diesjährigen Fussball-Weltmeisterschaft, gezogen sei. Die Fifa bestätigte damals, dass Infantino in der Hauptstadt Doha ein Haus gemietet habe. Wenige Monate später aber stellte klar, dass der Walliser nach wie vor in Zürich seinen Hauptwohnsitz habe und dort auch Steuern zahle. Dem ist nun nicht mehr so.