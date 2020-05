Infantinos Privatflug war laut Fifa rechtens

Kommentar erfassen

Die FIFA, ein durch und durch von Korruption zerfressener Verein. Um Sport geht es dabei schon lange nicht mehr. Kann nur jedem das Buch oder die Berichte, über die FIFA Leaks empfehlen. Es ist mir ein Rätsel, wieso, das nicht viel höhere Wellen schlug und noch viel mehr, wieso es so wenig rechtliche Konsequenzen gab. Infantino ist untragbar und gehört mit vielen anderen vor Gericht, stattdessen ist er ungeniert im Amt und fliegt mit dem Privatjet um die Welt.

Ronaldo 23.05.2020, 04:03

So what. Die FIFA ist ein privatrechtlicher Verein und wird mit Werbeeinnahmen finanziert. Sie können damit tun und lassen was sie wollen. Klar wäre es für den Fussball besser, man würde mit dem vielen Geld Nachwuchsförderung betreiben, aber illegal ist diese Geldverschwendung nicht.