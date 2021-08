Nach Bundesrats-Entscheid - Infektiologen fürchten weiteren Herbst mit vielen Kranken

Alain Bersets wichtigste Aussagen an der Pressekonferenz. 20 Minuten

Darum gehts Der Bundesrat hat beschlossen, vorläufig weder Lockerungen noch Verschärfungen der Corona-Massnahmen vorzunehmen.

Die epidemiologische Lage ist aufgrund der tiefen Impfquote, Reiserückkehrern und der Delta-Variante unsicher.

Eine Überlastung des Gesundheitswesens kann laut Bundesrat noch nicht ausgeschlossen werden.

Auch Infektiologen sagen: Mit einer deutlich höheren Impfquote kann die Gratwanderung klappen. Andernfalls droht erneut ein Herbst mit hohen Fall-, Hospitalisierungs- und Todeszahlen.

Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, die bestehenden Corona-Massnahmen vorläufig aufrechtzuerhalten. Verschärfungen der Massnahmen waren beim Bundesrat kein Thema. Einziger weiterer Entscheid: Ab 1. Oktober werden Antigen-Schnelltests und die fünf Schnelltests pro Person und Monat für Menschen ohne Symptome nicht mehr gratis sein.

Diese Vorschläge gehen nun bei den Kantonen in die Vernehmlassung, am 25. August wird definitiv entschieden. Bereits jetzt steigen Fallzahlen und Hospitalisationen wieder an, wenn auch auf tiefem Niveau.

«Zahlen können plötzlich wieder schnell ansteigen»

Der Tessiner Infektiologe Christian Garzoni zeigt sich angesichts der steigenden Zahlen und der tiefen Impfquote im Hinblick auf den Herbst besorgt: «Der Bundesrat will sich in der aktuell unsicheren Lage etwas mehr Zeit verschaffen, dafür habe ich Verständnis.» Jetzt, mit zwar steigenden, aber nach wie vor tiefen Fallzahlen und insbesondere Hospitalisationen, wäre das Verständnis in der Bevölkerung für eine Verschärfung der Massnahmen laut Garzoni sehr klein gewesen.

Der Infektiologe betont aber: «Es ist nach wie vor möglich, dass die Zahlen plötzlich schnell wieder ansteigen. Dann muss der Bundesrat bereit sein und wenn nötig auch wieder Massnahmen erlassen.» Garzoni könnte sich vorstellen, dass Geimpfte sich von Verschärfungen oder Teilen davon befreien können: «Die Message muss sein, dass Geimpfte mehr Freiheiten haben und nicht, dass Ungeimpfte weniger Freiheit haben.»

Dass nach wie vor sehr viele Menschen sich nicht impfen lassen wollen, ist für Garzoni frustrierend: «Neben strengen Massnahmen und Eingriffen in das Leben der Menschen ist die Impfung die einzige Möglichkeit, mit dem geringstmöglichen Schaden aus dieser Pandemie zu kommen. Es ist schade, dass viele Menschen sich von Fake News und Falschinformationen verängstigen lassen.»

«Erleichtert, hat der Bundesrat nicht gelockert»

Auch Jan Fehr, Infektiologe und Leiter des Departements Public & Global Health an der Universität Zürich, ist «nicht unbesorgt», was den Herbst angeht: «Ich bin erleichtert, dass der Bundesrat am Mittwoch keine weiteren Lockerungen verkündet hat. Der eingeschlagene Weg funktioniert aber nur, wenn wir die Impfquote bis im Herbst noch einmal deutlich steigern können.»

Steigende Fallzahlen führen im Gegensatz zum letzten Jahr nicht mehr eins zu eins zu mehr Hospitalisationen und Todesfällen, betont Fehr. Die Durchseuchung und vor allem die Impfung verschaffe uns derzeit eine gewisse Normalität. «Es ist wichtig, dass auch die geistige Verfassung, die Zufriedenheit und diverse weitere Faktoren einfliessen bei der Festlegung von Massnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung.»

Im Hinblick auf den Herbst sagt er aber auch: «Es wird natürlich auch vermehrt schwerere Covid-Fälle geben. Entscheidend ist hierbei, wie gut der Immunschutz der Risikopersonen ist – entweder durch durchgemachte Erkrankung oder durch Impfung. Die nächsten sechs Wochen werden wegweisend sein. Wenn wir es gut machen, dann werden wir hoffentlich besser in den Herbst gehen, als vor einem Jahr.

«Der Weg kann funktionieren»

Allerdings: «Die Dynamik ist mit der vorherrschenden Deltavariante nach wie vor heikel und deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu impfen», sagt Fehr. Hier fordert er entschieden mehr Engagement vonseiten der Behörden: «Es reicht nicht, wenn wir einfach sagen, hier ist die Impfung. Wir müssen das Impfen viel näher in den Alltag der Menschen bringen und wirklich jede Möglichkeit nutzen, um mit den Menschen transparent und ehrlich über die Impfung und ihre Befürchtungen zu sprechen.»

Für Fehr ist klar: «Der eingeschlagene Weg kann funktionieren. Sollten aber tatsächlich noch einmal schärfere Massnahmen nötig werden, weil wir die Impfquote bis im Herbst nicht ausreichend steigern konnten, werden wir uns die Frage gefallen lassen müssen: Haben wir wirklich alles gemacht, um den Menschen die Impfung näherzubringen? Ich glaube, im Moment haben wir das noch nicht.»

