Pratteln BL – Inferno auf Sitzplatz, Haus nicht mehr bewohnbar

Der Brand ereignete sich an der Wartenbergstrasse in Pratteln.

Als die Feuerwehr eintraf, standen der Holzboden und diverse Gegenstände in Vollbrand.

Das Einfamilienhaus in Pratteln ist nach dem Brand des Sitzplatzes nicht mehr bewohnbar.

Die Meldung, wonach es bei einem Sitzplatz eines Einfamilienhauses in Pratteln zu einem Brandausbruch gekommen sei, ging vergangenen Samstagabend kurz nach 22.00 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein, wie diese am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen der Holzboden des Sitzplatzes sowie diverse Gegenstände bereits in Flammen. Der Brand konnte indes rasch von den Einsatzkräften eingedämmt und schlussendlich gelöscht werden.