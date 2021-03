Situation in der Schweiz

Hierzulande ist derzeit nur ein Medikament zur Behandlung von Covid-19 zugelassen – und das befristet : Veklury. Dexamethason spielt dagegen hierzulande – anders als im englischsprachigen Raum – keine grosse Rolle, da in der Schweiz die Mortalität deutlich tiefer ist.

In Zukunft könnte auch die Anti-Corona-Pille der Pharmafirma Roche eine Rolle bei der Behandlung spielen: AT-527, so die vorläufige Bezeichnung, könnte bestenfalls Ende 2021 erhältlich sein, so das Unternehmen.