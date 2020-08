vor 1h

Von Kroatien über Zürich nach Mykonos Infizierte Zürcherin reiste durch mehrere Länder

Eine Zürcherin ist von Kroatien in die Schweiz und von da aus weiter nach Griechenland gereist. Dort erfährt sie,

dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Die 25-Jährige befindet sich nun in Mykonos in der Quarantäne.

von Bianca Lüthy

Schockdiagnose in den Ferien: Eine 25-jährige Zürcherin hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das erfährt sie jedoch erst, als sie sich bereits in den Ferien in Griechenland befindet. Nun sitzt sie in Quarantäne.

Die junge Frau reiste Anfang August nach Kroatien auf die Inseln Hvar und Split. Am 9. August kehrte sie dann per Auto in die Schweiz zurück – ohne Krankheitssymptome, wie «Blick» schreibt. Zwei Tage später, am 11. August, nahm sie ihre Weiterreise nach Griechenland auf. Dafür reiste sie mit dem Zug von Zürich nach Genf und mit dem Flugzeug weiter nach Mykonos.

«Ich hoffe, dass alle im Zug und im Flugzeug durch Masken geschützt waren», sagt sie. Im Flugzeug blieb der Sitz neben ihr zwar leer, «doch sonst war das Flugzeug recht voll», sagt sie.

Die Zürcherin wollte den Rest ihrer Ferien auf der beliebten Touristeninsel verbringen. Am Flughafen angekommen, musste sich die Frau – wie alle anderen Touristen – einem obligatorischen Corona-Test unterziehen. Das Ergebnis hätte sie am nächsten Tag bekommen sollen, es kommt aber erst am übernächsten Tag. Das Ergebnis: Corona-positiv.

Test-Ergebnis kommt einen Tag zu spät

«Als man mich anrief, sass ich am Strand. Wir durften ja am zweiten Tag bereits wieder raus», sagt die Frau. Daraufhin müssen sie und ein Freund schnellstmöglich wieder ins Hotel. «Ich stand unter Schock. Ich dachte nie, dass es mich trifft», so die Zürcherin. Später werden die beiden von einem Taxifahrer in Schutzmontur vom Hotel abgeholt. «Wir wussten nicht, wo es hingeht», so die junge Frau. Die beiden wurden in eine Quarantäne-Unterkunft gebracht.

Wo die beiden sich angesteckt haben, ist bislang unklar. In einer Bar auf dem Festland Kroatiens hatten sich einige Touristen aus der Schweiz mit dem Virus angesteckt. Auch sie und ihr Kollege besuchten eine Bar, doch nicht dieselbe. In der Bar, in der sie war, habe sie jedoch auch einige Schweizer gesehen. Darunter seien auch zwei ehemalige «Bachelorette»-Kandidaten gewesen.