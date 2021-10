Delta AY.4.2 : Infizierten sich EVZ-Spieler mit neuer Corona-Variante?

Der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri will abklären, ob eine Mutation hinter dem Ausbruch beim Zuger Hockeyteam steckt.

Was steckt hinter dem Cluster in Zug? Spieler des EV Zug. (Archivbild)

Beim EV Zug steckten sich 4 von 32 Teammitgliedern mit dem Coronavirus an. Nun will der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri Gewissheit: Nach den Corona-Fällen beim Schweizer Eishockeymeister lässt er untersuchen, ob die neue Delta-Variante AY.4.2 für den Ausbruch verantwortlich ist. «Ich habe die Sequenzierung aller positiven Testresultate zur Sicherheit in Auftrag gegeben. AY.4.2 steht dabei im Vordergrund», sagt er in der «NZZ am Sonntag».