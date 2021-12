Trotz positivem Test : Infiziertes Gesundheitspersonal soll Quarantäne früher beenden können

Omikron wütet in der Schweiz. Fallen Tausende von Arbeitnehmenden aus, droht ein System-Kollaps. Kommt es ganz schlimm, soll das Pflegepersonal die Quarantäne abkürzen, sagt das nationale Zentrum für Infektionsprävention, Swissnoso.

Darum gehts Das Zentrum für Infektionsprävention Swissnoso empfiehlt, Gesundheitspersonal früher aus der Quarantäne zu entlassen.

Im Ausnahmefall könnten sogar positiv Getestete zur Arbeit erscheinen, sofern sie keine Symptome aufweisen, sagt Rudolf Hauri, oberster Kantonsarzt der Schweiz.

In diesem Fall würde man dann weitere Ansteckungen in Kauf nehmen damit das System nicht kollabiert.

Omikron überrollt die Schweiz. In einigen Kantonen ist die Virus-Mutante bereits vorherrschend. Am Samstag, sagte Tanja Stadler, Chefin der Covid-Task-Force: «Wir gehen davon aus, dass Omikron in diesen Tagen zur häufigsten Variante wird.» Das könnte zur Folge haben, dass der Schweiz im Januar etwa 25’000 Ansteckungen pro Tag drohen. Mit diesem Szenario rechnet die Covid-Task-Force des Bundes. Dies unter anderem auch, weil die Impfung nicht so gut gegen Omikron schützt, sofern man keinen Booster erhalten hat.

Doch was würde das für die Schweiz bedeuten, hätte man 25’000 Ansteckungen pro Tag und Zigtausende Arbeitnehmende in Isolation? Nicht nur das Gesundheitswesen wäre am Anschlag, sondern auch andere wichtige Sektoren wie etwa die Logistik, der Verkehr und die Stromversorgung. Gegenüber der «NZZ am Sonntag» schreibt das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung: «Wir haben die Lagebeurteilung aufgrund der neuen Pandemiesituation erneut intensiviert. Es sind Massnahmen vorbereitet, um bei Engpässen rechtzeitig einzugreifen.»

Zentrum für Infektionsprävention empfiehlt Quarantäne-Verkürzung

Das Zentrum für Infektionsprävention Swissnoso empfiehlt in einem Schreiben vom Mittwoch den Spitälern: «Bei schwerem Personalmangel sollten asymptomatische Mitarbeitende mit positivem Covid-19-Test nach fünf Tagen häuslicher Isolation die Arbeit wieder aufnehmen dürfen, sofern durch den Kantonsarzt genehmigt.»

Sogar noch einen Schritt weiter gehen würde Rudolf Hauri, oberster Kantonsarzt der Schweiz. Sofern positiv getestete Personen keine Symptome aufweisen würden, müssten sie gar nicht erst in Quarantäne gehen. Dies sei jedoch als letztes und äusserstes Mittel gedacht. In diesem Fall würde man dann weitere Ansteckungen in Kauf nehmen, damit das System nicht kollabiert.

Im Gegensatz zum Mutterkonzern Lufthansa hatte die Swiss über Weihnachten mit keinen Personalengpässen zu kämpfen. Andere Firmen wie zum Beispiel die Post würden im Notfall auf den Zivilschutz zurückgreifen, wie SRF berichtete.

