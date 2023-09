Steigende Kosten: Immer mehr Schweizer suchen Nebenjobs, um Rechnungen zu stemmen

Die Lebenskosten in der Schweiz steigen weiter an.

Zeitungen austragen und Flohmarkts-Verkäufe

Immer mehr Schweizer haben zwei Jobs

Eine neue Umfrage des Personalberatungsunternehmens Michael Page zeigt jetzt: Von 208 befragten Stellensuchenden in der Schweiz haben 54 Prozent bereits einen Nebenjob oder denken darüber nach. Und es dürften mehr werden: 63 Prozent der Befragten erwarten nicht, dass ihr jetziger Lohn die Inflation in den nächsten zwölf Monaten decken wird.

Gewerkschaftsbund fordert höhere Löhne

Die sinkende Kaufkraft wird vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund scharf kritisiert: «Ein Lohn muss zum Leben reichen, alles andere ist unwürdig», sagt Sprecher Urban Hodel. «Wir stellen fest, dass selbst mit einer Lehre in vielen Fällen der Lohn nicht mehr reicht.» Den Firmen gehe es gut, sie müssten jetzt die Teuerung ausgleichen und die Löhne erhöhen. «Im Moment steigen nur die Löhne der Chefs, so kann es nicht weitergehen. Jetzt muss die arbeitende Bevölkerung auch von den vollen Kassen der Firmen profitieren.»

Könnten uns in der Schweiz Zustände wie in Amerika drohen, wo ein grosser Teil der Bevölkerung mehrere Jobs braucht, um die Rechnungen zahlen zu können? «So weit darf es nicht kommen», stellt Hodel klar. «Diese neue soziale Härte der Arbeitgeber müssen wir stoppen.» Deshalb mobilisiere der SGB für eine nationale Kaufkraft-Demo am 16. September in Bern.