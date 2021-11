Wegen Energiepreisen : EU-Teuerung steigt auf rekordhohe 4,9 Prozent

Die Verbraucherpreise steigen weiter an. Nun haben sie in der Eurozone einen neuen Höchststand erreicht.

Die Inflation in der Eurozone hat aufgrund der hohen Energiepreise einen neuen Rekordstand erreicht. Die Verbraucherpreise verteuerten sich im November im Schnitt um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag auf Grundlage einer ersten Schätzung mitteilte. Damit stiegen die Verbraucherpreise so stark an wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen von Eurostat zur Inflation im Jahr 1997.