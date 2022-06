USA : Inflationsrate zieht wieder an und erreicht höchsten Stand seit über 40 Jahren

Viele Länder weltweit spüren die Folgen der hohen Inflation. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,6 Prozent. Die US-Börse verbucht wegen der Inflationssorgen hohe Wochenverluste.

Die Inflation führt auch zu Rekordpreisen an den Tankstellen – ein politisches Problem für Präsident Biden.

Inflations- und Konjunktursorgen haben am Freitag die jüngste Talfahrt der US-Börsen beschleunigt. Die Inflationsrate in den USA kletterte im Mai auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,6 Prozent. Volkswirte hatten eine unveränderte Inflationsrate von 8,3 Prozent erwartet.

Massiv teurer wurde in den USA im Mai vor allem Energie, die binnen Jahresfrist um 34,6 Prozent und damit um mehr als ein Drittel zulegte. Auch Lebensmittel verteuerten sich überdurchschnittlich: Ein Plus von 10,1 Prozent bedeutet hier den grössten Anstieg seit März 1981.

US-Automobilisten sind mit Rekordpreisen für Benzin konfrontiert

Die hohe Inflation trifft derzeit viele Länder weltweit. Seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine sind die Preise für Lebensmittel und Energie vielerorts deutlich gestiegen. In den USA ist die hohe Inflation, die unter anderem dazu führt, dass viele Autofahrerinnen und Autofahrer an den Tankstellen mit Rekordpreisen konfrontiert sind, ein politisches Problem für Präsident Biden geworden.

Biden erklärte nach Veröffentlichung der neuen Zahlen am Freitag: «Es ist auch wichtig, dass die Öl-, Gas- und Raffinerie-Industrie dieses Landes die durch den Krieg in der Ukraine entstandenen Schwierigkeiten nicht als Grund dafür nutzt, die Dinge für die Familien mit übermässigen Gewinnmitnahmen oder Preiserhöhungen noch schlimmer zu machen.»

Der US-Präsident sprach in der Erklärung von «Putins Preisanstieg» und fügte hinzu: «Auch wenn wir unsere Arbeit zur Verteidigung der Freiheit in der Ukraine fortsetzen, müssen wir mehr tun – und zwar schnell -, um die Preise hier in den vereinigten Staaten zu senken.»