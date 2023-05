Top-Ökonom: «Die Leute müssen akzeptieren, dass sie ärmer werden»

Notenbanken müssten Inflation begrenzen

In England betrug die Inflation im März 10,1 Prozent, in der Schweiz 2,9 Prozent. Zwar hat sie sich in beiden Ländern abgeschwächt. Aber das bedeutet nicht, dass die Preise fallen, sie steigen nur langsamer. Weil die Löhne nicht in diesem Ausmass steigen, bleibt am Ende weniger im Portemonnaie.