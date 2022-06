Stories vom Gipfeltreffen: Influencer aus aller Welt setzen Luzern in Szene

Da ging etwas Wichtiges vergessen

Während sich Youtuberin Haifa Beseisso aus Dubai und Influencerin Lulwa Alkhataf aus Kuwait glücklich in Luzern ablichten lassen und das mit den gemeinsam erreichten 1,3 Millionen Instagram-Followern und -Followerinnen teilen, springt Filmemacher Tolt aus Frankreich lieber für eine Abkühlung in den Vierwaldstättersee. Lisa und Max, alias Zweidiereisen , aus dem bayerischen Deggendorf, schmusen erst noch vor idyllischer Kulisse, bis eine besorgte Nachricht von Lisas Mutter eintrifft: Da hat die Influencerin doch glatt den Geburtstag ihrer Mutter vergessen. Das sei sonst gar nicht ihre Art, erzählt sie den 85,2 Tausend Followern und Followerinnen per Instagram.

Perspektivenwechsel

Die deutsche Influencerin Sophie Klex zeigt in ihrer Story, wie ihr Alltag abläuft. Sie steht am Morgen kurz vor fünf Uhr auf, packt Koffer sowie Kamerastativ und geht los, um alleine von sich Fotos zu schiessen. Nicht gerade ihre liebste Aufgabe, sagt sie in ihrer Story: «Ihr wisst ja, dass ich das gar nicht gerne mag, weil die Leute immer so gucken. Aus diesem Grund bin ich auch so früh aufgestanden.» So kommt sie letztlich zum Content für ihre 50,6 Tausend Follower. Auch Rune aus Rapperswil drückt zu früher Stunde auf den Auslöser: Bei Sonnenaufgang. Der Fotograf und Filmemacher meldet sich mit seinem Account namens Risethealps aus einer längeren Social-Media-Pause zurück. In seinen Posts steht die Landschaft im Vordergrund.