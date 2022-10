Ehrlicher Content für Social Media: Influencer fragt Menschen auf der Strasse nach ihrer ersten grossen Liebe

Der 26-Jährige arbeitet als Krankenpfleger und ist regelmässig in verschiedenen Städten in den Vereinigten Staaten unterwegs.

Der 26-Jährige erzählt in der Video-Serie namens «Stories from a Stranger» die unterschiedlichen Geschichten von Menschen, denen er zufällig begegnet ist.

«Wie hiess deine erste grosse Liebe und warum hast du dich in diese Person verliebt?», hört man Hunter Prospers Stimme aus dem Off fragen. Vor seiner Kamera steht eine beliebige Person, die ihm gerade begegnet ist. Auf seine Frage folgt meist ein Moment der Stille, in welchem sein Gegenüber mit überraschtem oder nachdenklichem Gesichtsausdruck innehält. Was nun folgt, liefert den Grund für den grossen Erfolg der Clips auf Social Media: Die Menschen sprechen über ihre grosse Liebe, über das Schmerzlichste, das sie je erlebt haben, über die Träume, die sie nicht mehr länger verfolgen.