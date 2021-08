Vaduz FL - Influencer jagt Einbrecher und filmt alles

Ahmed Haggagovic (36) und sein Assistent ertappen am Sonntagabend in Vaduz FL zwei Einbrecher auf frischer Tat.

Die Story vom Influencer und Weltenbummler Ahmed Haggagovic (36) gleicht einem Hollywoodfilm. Am Sonntag gegen 22 Uhr während eines Aufenthalts in Vaduz FL ist er genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, denn ohne ihn wären zwei Einbrecher möglicherweise ungeschoren davongekommen.