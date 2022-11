Verkehrshaus Schweiz : Influencer kämpfen live gegen die Schweizer Gaming-Elite

Am Red Bull Uneverse findet am Sonntag ein Allstar-Battle zwischen zwei Teams statt: Vier Influencer gegen acht Pro-Gamer. In sechs verschiedenen Spielen müssen sich die Influencer im Filmtheater des Schweizer Verkehrshauses Luzern beweisen.