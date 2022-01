Charterflug - Influencer-Party im Flugzeug artet mit Zigis, Alkohol und Sex aus

154 Personen feierten eine fette Party an Bord.

Tanzen, saufen, rauchen und essen auf engstem Raum – und das alles ohne Maske mitten in der Corona-Pandemie: 154 Influencer und Realitystars feierten am 30. Dezember eine Party an Bord eines Charterfl ugs der Sunwing Airline, wie das Portal «Aerotelegraph» schreibt .