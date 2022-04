Influencer Radar kuratiert von Picstars – Social-Media-Ikonen bekommen eigene Fluglinie

In der Influencers Academy der finnischen Tampere University of Applied Sciences können sich Studierende zu Content Creators ausbilden lassen. Seit Januar bietet die Universität ein akademisches Programm an, welches angehende Social-Media-Grössen fürs Berufsleben schult. Innert dreieinhalb Jahren erlangen die Eingeschriebenen einen Bachelor-Abschluss in «Business Administration» und sind bereit, auf Tiktok und Co. ein Vermögen einzunehmen.