Influencer Radar kuratiert von Picstars – Die Stadt Hamburg verlangt Kennzeichnungspflicht für Insta-Filter

Wer an Influencerinnen und Influencer denkt, stellt sich wahrscheinlich am ehesten die Kategorien Beauty, Fashion, Travel oder Food vor. Doch auch für Nischenthemen kann man spezialisierte Creators entdecken, die interessante Inhalte publizieren und damit ihre Social Media Communities beeinflussen können.

So hat Hypeauditor, eine Influencer-Marketing-Plattform, die mit künstlicher Intelligenz angetrieben wird, kürzlich in einem Report festgehalten, dass die Kategorie mit dem grössten Wachstum «Wirtschaft und Finanzen» ist. Die in Deutschland am meisten geteilten Inhalte drehen sich laut des Reports derzeit um die Themen Musik, Fotografie und Lifestyle.