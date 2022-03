Influencer Radar kuratiert von Picstars – Kanye findet Kims Lookalike

Kanye West und Kim Kardashian mischen Social Media nach ihrer Trennung weiterhin auf. Vor wenigen Tagen teilte Creator Rap Eras einen Carousel-Post , der Kanye West mit seiner neuen Partnerin zeigt, die Kim Kardashian offensichtlich sehr ähnelt. Die Instagram-Community witzelt: «Kanye, der Kim durch ein Lookalike ersetzt, muss das Lustigste sein, um sich an der Ex zu rächen».

Es wird sogar ein Bild eines Mannes geteilt, der fast Kanye Wests Doppelgänger sein könnte: «Kanye East», wie ein User schreibt. Mit diesem Mann soll Kim Kardashian es ihrerseits ihrem Ex heimzahlen, so die Kommentare. Mittlerweile gefällt dieser Post 11'500 Nutzerinnen und Nutzern. Einer schreibt: «😂😂😂 das sind ERWACHSENE Menschen in ihren 40ern, die sich wie Teenager verhalten 😂»