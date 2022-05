Influencer Radar kuratiert von Picstars: Cathy Hummels konnte nicht mehr und legte eine Instagram-Pause ein

Instagrams Imitation des Bewegtbildformates von Tiktok geht in die nächste Runde: Die Stories und Reels auf Instagram sollen in Zukunft weiter monetarisiert werden. Denn laut Meta-CEO Mark Zuckerberg verbringen die Userinnen und User mehr als zwanzig Prozent ihrer Zeit auf Instagram, um sich Reels anzuschauen. Auf Facebook wird sogar schon die Hälfte der Zeit ins Videogucken investiert.

Kurze Videos in voller Bildschirmgrösse geniessen aktuell enormen Zuspruch. Zuckerberg sagte in einer Telefonkonferenz zu den Meta-Quartalsergebnissen, dass sich seit der Entstehung von Facebook vor 18 Jahren die Nutzung von Medientypen stark verändert habe. Das steigende Interesse an kurzen Videos sei hierbei eine jüngere Entwicklung. Um dem erfolgreichen Rivalen Tiktok auf den Fersen zu bleiben, arbeitet Instagram deshalb intensiv an seinem Algorithmus weiter. Ausserdem erweitert die Social Media-Plattform die Testphase von 90-sekündigen Reels. Seit Februar wird dieses Feature getestet, welches den Clip-Machern 30 Sekunden mehr Zeit schenkt. Da es sich immer noch um eine Testphase handelt, sind diese zusätzlichen Sekunden momentan nur einzelnen Usern vorbehalten.