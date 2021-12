Influencer Riccardo Simonetti liegt wegen «angsteinflössender» Krankheit im Spital

1 / 6 Ein ungewohnter Anblick: Ohne Make-Up, mit geschwollenen Augen und im Krankenhauskleid meldete sich Riccardo Simonetti am Dienstag aus dem Spital. Instagram/ricardosimonetti Der Influencer leidet seit Wochen an gesundheitlichen Problemen und muss sich deshalb regelmässig von Ärztinnen und Ärzten behandeln lassen, wie der 28-Jährige unter einem emotionalen Instagram-Post bekanntgegeben hat. Fabian Sommer/dpa Normalerweise ist der Entertainer bekannt für seine aufgestellte Art – und für sein Interesse an ausgefallenen Looks und Mode-Accessoires. Instagram/ricardosimonetti

Darum gehts Es ist ein Schock für viele Fans: Der sonst so aufgestellte Moderator Riccardo Simonetti liegt im Spital.

Das teilte der 28-Jährige am Dienstag auf Instagram mit und erklärte, dass er mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe.

Nun scheint es dem Influencer wieder etwas besser zu gehen – über die Festtage darf er nachhause zu seiner Familie.

Riccardo Simonetti (28) ist bekannt für seine lustige und offene Art. Auf Instagram postet der Entertainer regelmässig private Einblicke aus seinem Alltag und amüsiert so seine 326’000 Followerinnen und Follower. In den vergangenen Wochen wurde es allerdings still um den Influencer. Er meldete sich via Instagram kaum noch zu Wort. Jetzt ist endlich klar, wieso.

Der 28-Jährige liegt im Spital. Zu einem Foto, das Riccardo am Dienstag postete und auf dem er im Krankenhauskleid samt Maske traurig in die Kamera blickt, schreibt er: «Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist, dass ich wieder glücklich und gesund werde.» Doch was ist passiert?

«Anstrengend und angsteinflössend»

Der Entertainer erklärt: «Die Wahrheit ist, dass ich mit ein paar gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, die nicht ohne waren und die dafür gesorgt haben, dass ich die meiste Zeit beim Arzt oder im Krankenhaus verbracht habe. Das Ganze war nicht nur körperlich herausfordernd, sondern auch angsteinflössend.»

Woran genau er erkrankt ist, lässt Riccardo offen. Er stellt jedoch klar, dass sein Spitalaufenthalt nichts mit dem Coronavirus zu tun habe. «In dieser ganzen Pandemie liest man so viel von Corona, dass man fast schon vergisst, dass es auch noch ganz andere Sachen gibt, die einen ausser Gefecht setzen können», so der 28-Jährige.

«Mein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk»

Weiter erklärt er unter seinem emotionalen Posting, wieso er die Wahrheit um seinen gesundheitlichen Zustand so lange vor seinen Fans geheim hielt: «Da ich nicht wusste, wie lange ich mich so fühlen würde, hielt ich es für das Beste, alles erst einmal für mich zu behalten», so Riccardo. Er habe nicht vor gehabt, überhaupt etwas davon zu thematisieren. «Ich wollte ganz normal weitermachen, sobald es mir wieder besser geht. Aber dann dachte ich mir – warum nicht auch mal zeigen, wenn es einem nicht gut geht?»

Die gute Nachricht ist: Riccardo scheint es bereits wieder besser zu gehen. So schreibt er abschliessend: «Dass meine Behandlung so kurz vor Weihnachten noch erfolgreich abgeschlossen werden konnte und ich die Feiertage zusammen mit meiner Familie zu Hause verbringen kann, ist mein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk und ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin.»