Bei Lady-Gaga-Gig: Influencer Riccardo Simonetti wird von Fans «unsittlich berührt» und beleidigt

Am Wochenende besuchte Riccardo Simonetti den Auftakt zur Welttournee von Superstar Lady Gaga (36) in Düsseldorf.

Im Glitzershirt und weissen Plateaustiefeln besuchte Riccardo Simonetti vor kurzem den Auftakt zur Welttournee von Superstar Lady Gaga (36) in Düsseldorf. Der 29-Jährige ist ein Riesenfan der Sängerin und postete zum freudigen Anlass auch gleich ein Throwback-Foto, auf dem er 2014 bei seinem ersten Gaga-Gig zu sehen ist. Doch die Freude über das Wiedersehen mit der Musikerin wurde getrübt, als einige seiner Followerinnen und Follower plötzlich aufdringlich wurden.

«Leute haben mich dann einfach, während sie mit mir ein Bild gemacht haben, unsittlich berührt, also an Stellen berührt, wo man wirklich niemanden berühren sollte, wenn man das nicht vorher fragt», erzählt er enttäuscht in seiner Instagram-Story. «Das macht man doch nicht.»