City-Trips und Strandurlaub – Influencer senden Grüsse von den Malediven, Paris und New York

Auch die Influencerin Jana Riva will sich die Sonnenstrahlen und die gute Aussicht von der Brooklyn Bridge nicht entgehen lassen.

Der Wunsch nach neuen Erfahrungen und die Lust , in die Ferien zu fahren oder zu fliegen, wird grösser.

Covid-19 hat das Reisen in fremde Länder stark erschwert.

Hätte man vor zwei Jahren gesagt bekommen, wie stark unser Alltag von einer Pandemie eingeschränkt sein würde, hätte man es vermutlich kaum geglaubt. Und n och immer sind wir durch spezifische Reisevorkehrungen, Quarantäne- und Impfvorschriften in unserer spontanen und sorgenfreien Bewegung eingeschränkt.

Viele von uns haben nun vermehrt das Bedürfnis , mal wieder neue Kulturen kennenzulernen, für das Wochen en d e in die Lieblingsstadt zu reisen oder einfach einmal wieder am Strand auszuspannen.

Die Influencer packt das Reisefieber

Vor allem einige Influencerinnen und Influencer sind bekannt für ihren wunderschönen Travel-Content, Fotos aus den Städten dieser Welt, von schicken Hotels, Traumstränden und türkisblauen Infinity-Pools. In den vergangenen Jahren war es schwerer bis u nmöglich, solche Inhalte für die Community am laufenden Band zu produzieren.

Schaut man heute auf die Instagram-Feeds der Online-Persönlichkeiten wie Tscherajna , Vanessa Tamkan und Jana Riva , sieht man wie es sie aktuell wieder vermehrt in der Weltgeschichte verschlägt .

New York City

Neben Ex- « Bachelor » -Star Diana Kaloev hält sich auch Schauspielerin und Creator Jana Riva derze i t i m Big Apple auf. Auf ihrem Instagram-Kanal berichtet sie, dass sie in New York eine Schauspielschule besuchen werde. Ihre Community hält sie natürlich wie immer mit Stor y s und neuen Feed - Posts auf dem Laufenden.