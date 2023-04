Coachella: Influencer sollen Posts faken – Brian Havarie klärt auf

Alle am Coachella-Festival? Mitnichten, meint Tiktokerin Loren Gray. Tiktok/lorengray

Es ist der ultimative Place to be: Coachella, das Festival mitten in der Wüste Colorados, wo nicht nur grosse Namen auf der Bühne stehen, sondern sich auch das Who-is-Who der Influencer-Szene trifft. In ausgefallenen, sexy Outfits vor dem berühmten Riesenrad zu posieren, ist ein Garant für viele Likes. Jetzt aber hat sich Tiktok-Star und Sängerin Loren Gray (20) darüber ausgelassen, dass manche Content Creator ihren Fans etwas vorgaukeln.

«Sie fahren in die Wüste, buchen sich ein Airbnb oder übernachten bei jemandem, haben ihre Outfits dabei, lassen ihre Haare und ihr Make-up machen, posten zu Coachella Tag 1 und Coachella Tag 2 – und gehen nicht mal aufs Festival», verrät sie in einem Video. «Falls du also Angst hast, langweilig zu wirken, oder traurig bist, weil du nicht auf dem Coachella bist, denk dran: Die meisten dieser Leute sind auch gar nicht da».

Schweizer Social-Media-Star klärt auf

Brian Havarie (23), Content Creator bei 20 Minuten Lifestyle, ist beim diesjährigen Coachella vor Ort. Er selbst unterhält einen Tiktok- und einen Instagram-Kanal mit jeweils Zehntausenden von Followerinnen und Followern. Laut ihm locken nicht nur das Festival an sich, sondern auch diverse Zusatz-Partys und -Events Tausende in die Wüste. «Diese werden missbraucht, um der Community vorzugaukeln, dass man sich am eigentlichen Coachella befindet.» Weiter stellt er klar: «Ich persönlich würde keine Fake-Posts machen. Natürlich tut das niemandem weh, aber ich finde es schon traurig, dass man versucht jemand zu sein oder etwas vorzuleben, das nicht der Wahrheit entspricht. Damit übt man ja auch einen gewissen Druck auf andere aus.»

Grillkäse-Sandwich für 14 Franken

Warum man nicht einfach an das Festival geht, anstatt nur so zu tun, kann natürlich verschiedene Gründe haben. Alleine die Preise für ein Airbnb fangen bei 20’000 an und gehen bis 100’000 Franken, wie Brian weiter verrät. Deshalb sei Lorens Aussage, dass Leute einfach mal so in die Wüste fahren und sich eine Unterkunft nahe beim Festival nehmen, zu relativieren.

Auch für die Tickets selbst müssen Festivalgänger tief in die Tasche greifen. Ein ganz normaler Wochenend-Pass kostet 549 Dollar, umgerechnet rund 500 Franken. Wer als VIP gehen möchte, muss rund 1000 Franken hinblättern. Dazu kommen Ausgaben für Getränke und Essen. Und so viel ist klar: Günstig ist die Verpflegung am Coachella nicht, wie unter anderem ein Bericht des Portals «Insider» zeigt. Für eine Tasse Kaffee gehen da schon einmal fast zehn Franken drauf, ein Sandwich mit Grillkäse kostet stolze 14 Franken.

Es steht also ausser Frage, dass es sich nicht jeder leisten kann, das gehypte Festival zu besuchen. Doch wer kann, der zeigt es – wie unter anderem diese Promis:

