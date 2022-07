Dasselbe will Sandra Locher Benguerel jetzt auch für die Schweiz und will in der Herbstsession einen Vorstoss einreichen.

Jetzt werden Stimmen laut, die ein ähnliches Gesetz in der Schweiz fordern. Etwa Nationalrätin Sandra Locher Benguerel. «Ich finde das Gesetz in Norwegen eine sehr gute Lösung», sagt sie auf Anfrage. «Ich werde das genauer prüfen und in der Herbstsession einen Vorstoss einreichen.» Sie kennt das Problem, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene von Fake-Bildern beeinflussen lassen. «Ich unterrichte Kinder und habe erlebt, dass sie solchen Idealen nacheifern oder deswegen unzufrieden mit ihrem Körper sind.»

Mehr echte Bilder

Rechtliche Grundlage existiert schon

Rein rechtlich gesehen wäre eine solche Deklarationspflicht in der Schweiz machbar, sagt Rechtsanwalt Martin Steiger. «Naheliegend wäre eine Umsetzung mit einem neuen Artikel im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb», führt er aus. Darin steht, dass es unlauter ist, in der kommerziellen Kommunikation computertechnisch bearbeitete Abbildungen von Körpern und Körperformen einzusetzen, um etwas anzupreisen, das nicht erzielbar ist. «Die Einhaltung dieser Bestimmung ist freiwillig. Die Grundsätze sind keine gesetzlichen Bestimmungen, sondern die Selbstregulierung der schweizerischen Kommunikationsbranche. Wer die Bestimmungen nicht einhält, wird allenfalls von der Lauterkeitskommission kritisiert, muss aber keine rechtlichen Folgen wie beispielsweise eine Busse befürchten.»



Der Zürcher Nationalrat Andri Silberschmidt würde auf Selbstregulierung setzen. «Ich finde nicht, dass man für jedes anscheinend existierende Problem immer ein neues Gesetz braucht», sagt er. «Wir sollten auf Aufklärung setzen, sodass die Jungen Werbung selbst einordnen können.» Seiner Ansicht nach würden Verbote das Streben nach Idealbildern nicht stoppen.



Dasselbe sagt Gioia Porlezza, Mitglied des Stadtparlaments Winterthur und der FDP. Sie sagt: «Zu meiner Jugendzeit war ‹size zero› in. Auch ‹porenlose und cellulitefreie› Frauen waren das, was wir in Zeitschriften und am TV zu sehen bekamen. Da wusste man aber früh, dass das kein Ideal ist, das man verfolgen will.» Dünn zu sein war aber wichtig. «Und das ging auch ohne Photoshop.» Das habe sich aus ihrer Sicht extrem gebessert: «Wir sind heute sehr viel kritischer, was Werbung angeht. Zudem hat dieser ganze Schlankheitswahn auch in ein positives Gegenteil umgeschlagen, dass Körper viel individueller sein dürfen – es gibt viele Influencer und Influencerinnen, die sich dafür einsetzen, dass normal auch normal sein darf und dass Social Media nicht die reale Welt darstellt.»