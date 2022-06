Strassen-Show: Influencer streamt seine erste Fahrstunde live auf Twitch

Die Zuschauenden haben ausserdem mitten auf der Strasse die Gelegenheit, theoretische Fragen zu stellen. Der Live-Chat ist also quasi auch mit dabei. Für junge Lernfahrende auch eine Gelegenheit zu sehen, wie das Ganze überhaupt abläuft. In einem Live-Quiz können die Zuschauenden ausserdem auch Preise gewinnen.

«Er war noch nie am Lenkrad»

Patrick Straubhaar von der Fahrschule Straubhaar will den Bündner ein wenig fordern. Denn trotz erster Fahrstunde sollen im Livestream verschiedene Situationen zustande kommen. Auf die Autobahn geht es aber schon nicht gleich. «Chrigi war noch nie am Lenkrad, was wir genau machen, hängt dann schlussendlich von ihm ab», so Straubhaar.