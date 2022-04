Bling Bling - Influencer Twenty4Tim hat keinen Bock mehr auf Hate Speech

«Fingernägel gold, steh' auf Bling-Bling»

Twenty4Tim ist kein Fan von Klischees oder klassischen Geschlechterrollen. Mit seinem Content möchte er die Community unterhalten und davon abgewöhnen Menschen in Schubladen zu stecken. Ihm ist es wichtig seinen Träumen zu folgen und hat sich entschieden nun auch Musik zu machen. Am vergangenen Freitag veröffentlichte er seinen ersten eigenen Song “Bling Bling” mit einem aufwändigen Musikvideo.

Das Video war mehr als 24 Stunden offline

Nachdem die Single am vergangenen Freitag live ging, wurde sie am Montag auf Youtube deaktiviert. In einem aktuellen Instagram-Post schreibt Twenty4Tim: «Leider habe ich noch immer keine Antwort, warum das Video für mehr als 24 Stunden gelöscht wurde! Keine Ahnung, ob vielleicht jemand aus der Szene ein Problem damit hatte 🙏🏽 Was ich aber weiß: Ich werde niemals aufgeben! Auch nicht dann, wenn mehrere Millionen Menschen gegen mich sind!». Sein Einsatz hat sich gelohnt, das Video ist ab sofort wieder live.