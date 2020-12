Josi Maria hat ihr Leben an eine Essstörung verloren. Der tragische Todesfall schockiert die Fans der 24-Jährigen sehr, denn noch vor einigen Tagen hatte die Influencerin erklärt: «Ich will nicht eine von 10 sein, die an Magersucht stirbt.» Doch nun teilte die Mutter der jungen Frau mit, dass ihre Tochter im Urlaub gestorben sei. Die Deutsche sei mit ihrer Freundin nach Gran Canaria geflogen, um die Sonne geniessen zu können. Doch schon am Flug habe sie Kreislaufprobleme bekommen.