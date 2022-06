Arisara Karbdecho : Influencerin (27) verschluckt sich an Kebab und stirbt

Die Influencerin «Alicebambam» ist gestorben. Sie wurde 27 Jahre alt. Sie wurde durch eine Abspeck-Challenge bekannt.

Die junge Thailänderin hatte offenbar an einem besonders stressigen Tag zwischen zwei Terminen schnell einen Happen essen wollen. Bei einem Imbissstand bestellte sie sich Moo Ping mit Reis, eine Art thailändischer Kebab-Spiess. Doch als sie hastig das Essen verschlang, geriet ihr ein Stück Fleisch in die Luftröhre, an dem sie erstickte. Arisara Karbdecho wurde umgehend in ein Spital gebracht, wo sie drei Monate lang im Koma lag und schlussendlich starb.