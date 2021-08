He’s All That - Influencerin Addison Rae erobert Netflix

Influencerin Addison Rae ist in ihrem ersten Film zu sehen. Netflix veröffentlichte am vergangenen Freitag «He’s All That», eine romantische Komödie, basierend auf dem Teenie-Klassiker «Eine wie keine» aus dem Jahr 1999.

She’s All That - Eine wie keine

Wer sich noch erinnern kann, weiss , dass es sich im Film « She’s All That » oder im deutschen, « Eine wie keine » , um eine Anlehnung an das Märchen « Das hässliche Entlein » dreht. Hauptdarsteller Zack (Freddie Prinze Jr.) behauptet, er könne jede haben und in eine Prom-Königin verwandeln. So geht er mit seinen Kumpels eine Wette ein und macht die Aussenseiterin Laney (Rachael Leigh Cook) zum Versuchsobjekt. Schliesslich , wie kann es anders sein, verlieben sich die beide n im Laufe des Fi l mes .