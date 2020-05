Anne Wünsche vs. Oliver Pocher

Influencerin äussert sich zu Erotik-Clips

Nachdem Anne Wünsche weinend zusammengebrochen ist, weil Oliver Pocher sie online angefeindet hatte, meldet sie sich nun in ihrer Insta-Story. Sie spricht über ihre «Jugendsünde».

Seit Wochen greift Oliver Pocher (42) auf Instagram Influencer an. Nebst Produktvermarktungen sind ihm auch Social-Media-Stars, die online ihre Kinder zur Schau stellen, ein Dorn im Auge. Am Wochenende eskalierte nun ein Streit zwischen ihm und der ehemaligen «Berlin – Tag & Nacht»-Darstellerin Anne Wünsche (28) – weil der Comedian behauptet hatte, sie habe Likes und Follower gekauft.

Als die zweifache Mama weinend vor laufender Kamera zusammenbrach, legte er noch eine Schippe drauf. Er postete ein Video von sich, in dem er Wünsche dafür blossstellt, dass sie vor Jahren in Erotik-Filmen und auf freizügigen Fotos zu sehen war. Nun äussert sie sich in ihrer Insta-Story dazu.