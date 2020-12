Auf Instagram erzählen die Angehörigen der Influencerin, was danach geschehen ist: Da Graces Körper immer schwächer wurde, habe das Baby so schnell wie möglich auf die Welt gebracht werden müssen, da eine fortlaufende Schwangerschaft ansonsten für die Influencerin eine zu grosse Herausforderung gewesen wäre. «Sie hat an Heiligabend einen wunderschönen Jungen zur Welt gebracht», schreibt die Familie. «Es geht ihm gut, und wir lieben ihn so sehr.»